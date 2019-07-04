ترمب يكرر تحذيره من رفع سقف اليورانيوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحذيره لإيران من إصدار التهديدات برفع سقف تخصيب اليورانيوم، عقب تصريح رئيس النظام الإيراني حسن روحاني بأن بلاده ستخصب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى في عام 2015.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر «أصدرت إيران للتو تحذيرا جديدا، يقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم بأي قدر نريده إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد».

وأضاف «إيران، توخي الحذر في إطلاق التهديدات، إذ يمكن أن تنقلب عليك كما لم تنقلب على أحد من قبل».