الحريري استقبل أبو فاعور موفداً من وليد جنبلاط

استقبل رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ موفدًا من رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​. ويأتي الاجتماع استكمالاً للقاء ​عين التينة​ أمس ولإعلان جنبلاط من دار ​الطائفة الدرزية​ استعداده للإنفتاح على مختلف الفرقاء.

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