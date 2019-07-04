أعلن رئيس ​بلدية بيروت​ ​جمال عيتاني​ "اننا نحترم الشارع ونحترم رأي متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس ​المطران الياس عودة​ فيما يتعلق بالمحرقة، ولكن ليست كذلك تحل الامور". وفي حديث تلفزيوني له، أشار عيتاني الى ان "الأمور تحل عندما يكون هناك أحد لديه ملاحظات علمية، ومن لديهم ملاحظات علمية هم "​التيار الوطني الحر​" وحزب "​القوات اللبنانية​" وقرارنا بإرجاء البت ببنود محرقة النفايات جاء بناء طلب اعضاء في المجلس الذين ينتمون الى التيار الوطني الحر والقوات بإعطائهم الوقت لوضع ملاحظاتهم على دفتر الشروط ".

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كانت هذه تفاصيل خبر عيتاني: موضوع المحارق لا يحل بالاعتراض بل بتقديم الملاحظات العلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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