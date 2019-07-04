توقيف سوري وباكستاني في العديسة

كشفت دورية من مركز أمن عام ​الطيبة​ على عدد من المؤسسات التي فيها عمال سوريون وأجانب في بلدة ​العديسة​، وأوقفت رجلًا من الجنسية السورية يدعى حمزة فايز الطالب، لانتهاء صلاحية أوراقه وعدم حيازته على تصريح لدخول منطقة جنوب الليطاني، وآخر من الجنسية الباكستانية يدعى موداسار إقبال لصدور بلاغ فرار بحقه.

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