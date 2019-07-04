NBN: تسليم المطلوبين في حادثة قبرشمون يعبّد الطريق أمام إستعادة زمام المبادرة السياسية

افادت قناة الـ nbn في نشرة السابعة مساء، ان بين النقاط الأمنية والسياسية تعمل كاسحة الألغام لنزع فتائل حادثة قبرشمون واحتواء ذيولها وتثبيت التهدئة على قاعدة الإحتكام للقانون والقضاء. ومن شأن تفعيل المسار الأمني - القضائي من خلال تسليم المطلوبين وإجراء التحقيقات المطلوبة، أن يعبد الطريق أمام إستعادة زمام المبادرة السياسية/.

ومن هنا يَنتظر انعقادُ ​مجلس الوزراء​ إكتمال عناصر التهدئة التي تلقت جرعة من خلال قرار تعيين موعد تشييع ضحيتي الحادثة غداً وبعد غد.

وبالتزامن مع الإعلان عن هذا القرار، إجتماع ثان خلال أربع وعشرين ساعة عقده ​اللواء عباس إبراهيم​ مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب ​طلال أرسلان​، فيما كان الوزير ​صالح الغريب​ يقصد عين التينة حيث وضع الأمور بعهدة الرئيس ​نبيه بري​ لأنه ضمانة كبيرة شاكراً له دوره ومساعيه لوأد الفتنة. وعلى خط مواز جاء لقاء المصالحة بين الرئيس ​سعد الحريري​ ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​ برعاية رئيس ​مجلس النواب​ نبيه بري، ليشكل عنصر إنعاش للمشهد السياسي العام لا تقتصر مفاعليه على ترميم العلاقة بين حليفين علماً بأن الشوائب التي اعترت العلاقات بينهما في المرحلة السابقة تم تبديدها وباتت من الماضي على ما أفادت مصادر المجتمعين.

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إلى الهموم الداخلية اللبنانية ، تفاقمُ هموم إستراتيجية من قَبيْل ​التوطين​ الذي جهر به مهندس ​صفقة القرن​ جاريد كوشنير الذي أبدى رقة قلب غير معهودة على حقوق الفلسطينيين الذين لا يعيشون في أفضل الظروف الآن، فلو كان صهر الرئيس الأميركي حريصاً فعلاً على هذه الحقوق لكان اعتمد أنجع الطرق للحصول عليها: إعادة ​اللاجئين الفلسطينيين​ إلى ديارهم في وطنهم الأم فلسطين.

كيان الإحتلال الجاثم على أرض فلسطين يشهد في هذه الفترة على إضطرابات من نوع آخر: ألاف الفالاشا يتظاهرون ويعتصمون ويحتجون منذ أيام على مقتل شاب من أصل أثيوبي برصاص الشرطة. هذه الإحتجاجات تأتي تعبيراً عن الإنقسامات الدينية والعرقية الحادة في كيان الإحتلال الذي يشهد على تمييز عنصري يفضح الهوة الواسعة بين يهود الشرق والأشكيناز. وتأسيساً على هذا الواقع رفع المحتجون الفالاشا شعارات مثل : دمنا الأحمر يصلح فقط للحروب، وجوهنا سود ولكن قلوبنا بيض، وانتم وجوهكم بيض، ولكن قلوبكم سود.

في المستجدات الإيرانية موقف روسي متقدم أكد أن تخطي طهران الحد المسموح به من اليورانيوم لا يستدعي أي مخاوف.