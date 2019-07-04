الحريري عرض مع فارننغ التعاون مع المانيا وملف النزوح

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ عصر اليوم في السراي الحكومي الأمينة العامة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية كلاوديا فارننغ، يرافقها السفير الألماني في لبنان جورج بيرغلين، الذي أوضح على الأثر "أن البحث تناول التعاون القائم بين ​ألمانيا​ ولبنان، والوضع السياسي العام، مع التركيز على مسألة ​اللاجئين السوريين​ في لبنان".

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