اعتبرت مصادر مطلعة عبر قناة الـ"MTV" أن "حصر حل قضية قبرشمون بالحزب "الديمقراطي اللبناني" تزوير للواقع، فلا ننسى ان الازمة نشأت مع "​التيار الوطني الحر​" وزيولها السياسية معظمها في ميرنا الشالوحي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـMTV: حصر حل قضية قبرشمون بالديمقراطي تزوير للواقع لان الازمة نشأت مع الوطني الحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.