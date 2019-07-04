سليم جريصاتي لفنيانوس: إرحم الناس في المطار فالوزارة ليست فقط طرقات وعقود

توجه وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ إلى وزير الأشغال والنقل ​يوسف فنيانوس​ بالقول "إرحم الناس في ​المطار​، ما يحدث يستدعي إعادة تحريك ملف المطار إداريا ورقابياً وقضائيا والوزارة ليست فقط طرقات وعقود". وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توجه جريصاتي الى وزير التربية السابق النائب ​مروان حمادة​، قائلا "إن خبرتك الطويلة في العمل السياسي وتجربتك العائلية المتنوعة دينيا تستدعيان التروي والتبصر عند إطلاق العنان لكلام متهور ومتمذهب منقول عنك حرفيا في ​الصحافة​ المكتوبة، أنت تعرف نفسك والناس تعرفك".

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