صحناوي: تم تأجيل البت بدفتر شروط المحرقة في بيروت كما طالبنا

لفت النائب ​نقولا صحناوي​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إرجاء البت بدفتر شروط المحرقة من قبل المجلس البلدي في ​بيروت​، إلى أنه "كما طالبنا تم تأجيل البت بدفتر شروط المحرقة في اجتماع المجلس البلدي وسوف نستكمل المباحثات مع المعنيين ووزير ​البيئة​ للخروج بصيغة تزيد من الفرز وإعادة التدوير وتقلص كمية ​النفايات​ التي ستحول الى طاقة".

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