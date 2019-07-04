MTV: جنبلاط كرر للواء ابراهيم أن "التقدمي الاشتراكي" هو تحت القانون

علمت قناة الـ"MTV" أن "المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ وضع رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ في أجواء موقف رئيس الحزب "​التقدمي الاشتراكي​" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في موضوع الموقوفين في حادثة قبرشمون"، مشيرةً إلى أن "جنبلاط كرر للواء ابراهيم أن التقدمي الاشتراكي هو تحت القانون".

ولفتت إلى أن "اجراءات أمنية ستتظهلا في ​الساعات​ المقبلة وستضع الامور بعد تشييع الشهيدين على السكة الصحيحة".