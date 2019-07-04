علمت قناة الـ"MTV" أن "المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وضع رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان في أجواء موقف رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط في موضوع الموقوفين في حادثة قبرشمون"، مشيرةً إلى أن "جنبلاط كرر للواء ابراهيم أن التقدمي الاشتراكي هو تحت القانون".
ولفتت إلى أن "اجراءات أمنية ستتظهلا في الساعات المقبلة وستضع الامور بعد تشييع الشهيدين على السكة الصحيحة".
كانت هذه تفاصيل خبر MTV: جنبلاط كرر للواء ابراهيم أن "التقدمي الاشتراكي" هو تحت القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.