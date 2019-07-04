سلطات الصين طالبت بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية لإبرام اتفاق تجاري

لفت المتحدث باسم وزارة التجارة ​الصين​ية غاو فينغ، إلى أنّ "فرقًا من أكبر اقتصاديين في العالم، واصلت الاتصالات بعد أيام على إعلان الرئيسين الأميركي ​دونالد ترامب​ والصيني ​شي جينبينغ​ هدنة في الخلاف التجاري بين البلدين".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "زيادة ​الولايات المتحدة الأميركية​ من طرف واحد الرسوم الجمركية على ​الصادرات​ الصينية إلى الولايات المتحدة، هي نقطة انطلاق التوترات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأميركا"، مشدّدًا على أنّه "إذا تمكّن الجانبان من التوصّل لاتفاق، يتعيّن إلغاء الرسوم المفروضة بالكامل. إنّ موقف الصين تجاه ذلك واضح وثابت".

وكانت قد تبادلت الدولتان فرض رسوم جمركيّة على ما تصل قيمته إلى 360 مليار دولار من التجارة بينهما، وانهارت المفاوضات في أيار بعد اتهام الولايات المتحدة الصين بالتنصّل من التزاماتها.