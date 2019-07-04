الحكومة الصومالية تعلن قطع علاقتها الدبلوماسية مع غينيا

أعلنت الحكومة ​الصومال​ية عن قطع علاقتها الدبلوماسية مع ​غينيا​، بسبب انتهاكها لسيادة ووحدة أراضيها، مؤكدةً أن "الصومال لن تقبل أبدا بانتهاك وحدتها، وسترد بقوة كل من يمس سيادتها".

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