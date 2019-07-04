أردوغان: نرفض توقيع اتفاق بين الأمم المتحدة وحزب "العمال الكردستاني"

شدّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، على "رفض ​تركيا​ التام، لتوقيع ​الأمم المتحدة​ اتفاقاً مع حزب "العمال الكردستاني"، مشيراً إلى أن "توقيع الأمم المتحدة مع الحزب اتفاقا بخصوص ​الأطفال​ المجندين في صفوفها، لا يمكن قبوله بتاتاً".

ولفت إلى أنه "تحت أي ذريعة كانت، إن جلوس الأمم المتحدة، مع منظمة إرهابية حول طاولة واحدة بهذا الشكل، وتوقيعها معهم اتفاقا وكأنها جهة تحمل صفة رسمية، يعدّ وبأقل العبارات فضيحة وإن الأمم المتحدة لا يمكن لها أن توقع على هكذا فضيحة".