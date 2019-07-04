خارجية روسيا: ترامب استجاب بسرور لدى تلقيه دعوة بوتين لزيارة موسكو

أعلن رئيس قسم ​أميركا​ الشمالية في ​وزارة الخارجية الروسية​ جورجي بوريسينكو أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ استجاب بسرور لدى تلقيه دعوة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، لزيارة ​موسكو​ وحضور الاحتفال بالذكرة 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى".

وأوضح بوريسينكو أنه "بطبيعة الحال علينا أن ننتظر القرار النهائي من ​واشنطن​".

ولفت مساعد الرئيس الروسي، ​يوري أوشاكوف​ في وقت سابق الى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام بدعوة رئيس جمهورية ​الصين​ الشعبية ​شي جين بينغ​ والمستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، بالإضافة إلى قادة الولايات المتحدة وفرنسا، دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، لحضور احتفالات عيد النصر العام المقبل.

وتحتفل روسيا في يوم 9 أيار من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري في العديد من المدن الروسية عروض عسكرية، وأهمها جميعا العرض العسكري في العاصمة موسكو.