أعلن رئيس قسم أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية جورجي بوريسينكو أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب استجاب بسرور لدى تلقيه دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة موسكو وحضور الاحتفال بالذكرة 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى".
وأوضح بوريسينكو أنه "بطبيعة الحال علينا أن ننتظر القرار النهائي من واشنطن".
ولفت مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف في وقت سابق الى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام بدعوة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بالإضافة إلى قادة الولايات المتحدة وفرنسا، دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، لحضور احتفالات عيد النصر العام المقبل.
وتحتفل روسيا في يوم 9 أيار من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري في العديد من المدن الروسية عروض عسكرية، وأهمها جميعا العرض العسكري في العاصمة موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا: ترامب استجاب بسرور لدى تلقيه دعوة بوتين لزيارة موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.