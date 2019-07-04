منظمة الهجرة الدولية: غرق زورق يقل 86 مهاجرا في البحر المتوسط وإنقاذ 3

أعلنت "​منظمة الهجرة الدولية​"، "غرق زورق يقلّ 86 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط، وإنقاذ ثلاثة". وكانت قد أعلنت جمعية "الهلال الأحمر" التونسية، أنّ "مركبًا يقلّ أكثر من 70 مهاجرًا غرق قبالة سواحل جرجيس فى تونس"، مبيّنًا أنّه "تمّ إنقاذ أربعة مهاجرين فارق أحدهم فى المستشفى".

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