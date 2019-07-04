فاينانشيال تايمز: وزير المالية البريطاني الأسبق يتطلع لخلافة كريستين بمنصبها

أفادت صحيفة "فاينانشيال ​تايمز​" بأن "وزير المالية البريطاني الأسبق ​جورج أوزبورن​، يتطلع لخلافة مديرة صندوق النقدي الدولي الفرنسية ​كريستين لاغارد​ في منصبها"، مشيرة إلى أن "أوزبورن أبلغ أصدقاءه باهتمامه، قائلا، إن هذا المنصب يتطلب محاورا يتمتع ب​مهارات​ سياسية وليس تكنوقراطيا". وسيصبح منصب مدير النقد الدولي شاغرا عقب تسلم لاغارد، وزيرة المالية الفرنسية السابقة، رئاسة ​البنك المركزي​ الأوروبي محل الإيطالي ​ماريو دراغي​.

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