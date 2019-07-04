الحرس المدني الإسباني فكك شبكة لتهريب المخدرات قوامها أفراد عائلة مغربية

أفادت وسائل إعلام اسبانية بأن "الحرس المدني الإسباني نجح في تفكيك شبكة لتهريب وترويج ​المخدرات​ بين ​المغرب​ و​ألمانيا​، واعتقل أفرادها الـ19 الحاملين للجنسيتين الإسبانية والمغربية بغرناطة وبلدتي ملايا وكوغويوس"، مشيرةً إلى ان "أفراد عائلة مغربية، بينهم نساء يتزعمون أنشطة هذه المنظمة الإجرامية ويقومون بزراعة القنب الهندي داخل مقرات سكناهم، وأن العلمية الأمنية "الفارس Knight II"، مكنت من توقيف جميع أعضاء الشبكة".

وأكدت أنه "وجهت للموقوفين تهم بارتكاب جرائم ضد ​الصحة العامة​، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وتزوير الوثائق وسرقة السيارات والاحتيال"، لافتة إلى أن "العديد منهم تورطوا سابقا في جرائم مماثلة"، مشيرةً إلى أن "أفراد الشبكة قاموا بسرقة سيارات فخمة بدول أوروبية وخاصة في ​بلجيكا​ و​فرنسا​، وعملوا على تزوير لوحات الترقيم وعدد الإطارات بها لاستخدامها في بيع ونقل الممنوعات من ​إسبانيا​ نحو ألمانيا".