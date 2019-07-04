الرئاسة التركية: قمة روسية – تركية – إيرانية ستعقد في تركيا الشهر القادم

أعلنت ​الرئاسة التركية​ أن "قمة ثلاثية جديدة حول سوريا لروسيا و​تركيا​ وإيران من المقرر أن تعقد في تركيا في منتصف الشهر القادم"، مشيرةً إلى أنه "من الخطط أن تعقد في تركيا في منتصف آب قمة ثلاثية في إطار عملية أستانا بمشاركة روسيا وإيران"، لافتةً إلى "اننا سنبحث سوريا وعملية الانتقال السياسي وعودة اللاجئين".

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