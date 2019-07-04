شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب المالية بإعادة النظر فى مخصصات الاستثمارات بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة مراعاة التوزيع العادل فى تخصيص الاعتمادات اللازمة للاستثمارات بالباب السادس بموازنات المحافظات.

فيما أشار النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، إلى عدم وجود عدالة فى توزيع الاعتمادات المخصصة فى الباب السادس الخاص بالاستثمارات، منتقدا تفاوت الأرقام بين المحافظات المعتمدة من الخزانة العامة قائلا: "محافظة الجيزة بتاخد 650 مليون جنيه ومحافظة القاهرة بتاخد أكثر من 2 مليار جنيه".

وطالب الحسينى بجدول يتضمن الربط التقديرى لموازنات الـ٢٧ محافظة والاستخدام المنفذ على أرض الواقع وذلك لبيان حقيقة الأرقام الواردة للمحافظة، وهدد الحسينى بتقديم طلب إحاطة موجه للجهاز المركزى للمحاسبات لعدم قيامه بدوره فى الراقبة على الموارد الذاتية للمحافظات.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية، أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات "القليوبية - الغربية – الدقهلية".