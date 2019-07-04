شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب غينيا بيساو يغادر القاهرة عقب الخروج من البطولة الأفريقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، منتخب غينيا بيساو عائدا إلى بلاده بعد الخروج بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو الجارى.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، أنه تم تخصيص فريق من العلاقات العامة لاستقبال المنتخب بالمطار، وانهاء إجراءات السفر، فيما حرص المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، على وداع المنتخب.

وكان، منتخبا ناميبيا وكينيا وتنزانيا غادروا، مطار القاهرة الدولي، أيضا قبل ساعات قليلة، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتم إنهاء إجراءات سفرهم من قبل فريق من علاقات عامة شركة ميناء القاهرة الجوي واستضافتهم في استراحات الدرجة الأولي.

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يذكر أن مباريات الدور الأول لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها القاهرة انتهت الاثنين الماضي، على أن تستأنف مباريات دور ١٦ السبت المقبل.