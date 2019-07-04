شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تنظم جلسة أداء القسم المهنى للأعضاء الجدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى عدد من الإعلاميين المقيدين الجدد بنقابة الإعلاميين، مساء اليوم الخميس، اليمين المهنى أمام النقيب طارق سعدة، وذلك بمقر النقابة بجاردن سيتى.
وحرص عدد من المقيدين الجدد على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عقب تسليم بطاقات العضوية الجديدة.
وكان الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، اجتمع مساء اليوم الخميس بالأعضاء الذين تم قبول عضوياتهم بالنقابة وذلك قبل جلسة أداء القسم المهنى و تسليم بطاقات العضوية الجديدة.
جاء الاجتماع للرد على استفسارات الأعضاء واطلاعهم على ماتم إنجازه خلال الفترة الماضية من خلال تشكيل بعض لجان النقابة وهى لجنة التثقيف والتدريب ولجنة تقييم أداء الإعلام الرياضى واللتين ضمتا كوكبة من كبار الإعلاميين، كما تم تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية التي جهزت لمجموعة من الانشطة سيتم الإعلان عنها قريباً منها رحلات حج و عمره و مصايف.
وعرض طارق سعدة، الخطة المستقبلية لاتمام العملية التأسيسية للنقابة بخطواتها التي نص عليها قانون تأسيس النقابة.
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