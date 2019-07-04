شكرا لقرائتكم خبر عن عضو محلية البرلمان: تعظيم موارد المحافظات للابتعاد عن الخزانة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة مراعاة الدقة فى إعداد موازنات المحافظات، وبالأخص فيما يتعلق بتقديرات الموارد الذاتية للمحافظات، لافتا إلى أنه لا يوجد مراجعة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن.

وأوضح الحسينى أنه يجب أن تعتمد المحافظات على مواردها الذاتية، قائلا: "مش عايزين المحافظات تمد إديها للخزانة العامة للدولة، كما يجب أن تصدر وزارة المالية لائحة مالية موحدة ومُعتمدة للصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات المختلفة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية، أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات "القليوبية - الغربية – الدقهلية".