شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام البرلمان" تطالب باستكمال مشروع الحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الثقافة والإعلام والآثار فى البرلمان في تقرير برلماني أُرسل إلى الحكومة، ضرورة استكمال مشروع تطوير الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، واستكمال أعمال الانشاءات الخاصة بمتحف قيادة الثورة، ومتحف محمد محمود خليل وحرمه، ومجمع 15 مايو، ومشروع سرايا الجزيرة.

وطالبت اللجنة بضرورة توفير الدعم اللازم لتنفيذ أعمال شبكة الانترنت واستكمال مشروع رقمنه التراث الكترونياً، واستكمال تجهيز الموقع العام للهيئة ومركز التدريب والمكتبة الإلكترونية، وتطوير المقر الرئيسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وطالبت اللجنة استكمال إنشاء مجمع إعلام أبو سمبل وطنطا وأسوان ودمنهور ودمياط وسوهاج والمنصورة ومجمع إعلام الفرافرة.