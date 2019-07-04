شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يعتمد تأسيس اتحادى فرسان العدالة وشباب محامين شبين القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الخميس، تأسيس اتحادى فرسان العدالة، وشباب محامين شبين القناطر، بعدما التقى بمجموعة من مؤسسي الاتحادين، في حضور كمال مهنا عضو مجلس النقابة العامة.

واختار اتحاد فرسان العدالة شعار "العدل أساس الدولة"، وتضمنت أهدافه الارتقاء بالمستوى الثقافي، والاجتماعي، والخدمي، لجميع شباب المحامين تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور، والعمل على خلف سبل التواصل ودعم الاتصال بين المحامين في جميع المحافظات، وتنفيذ دورات تدريبية لتأهيل شباب المحامين على ممارسة المهنة، وتأسيس صالون أدبي وقانوني يعقد شهريا بحضور شيوخ المحامين من جميع المحافظات، على أن يكون "مهنا" مشرفا عاما على الاتحاد.

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بينما اختار اتحاد شباب محامين القناطر شعار "شباب المحاماة مستقبلها"، وتضمنت أهدافه تنمية الوعي النقابي لدى المحامين، والالتزام بشرف المحاماة وأخلاقياتها، والاهتمام بتدريب شباب المحامين ورفع مستوى أدائهم المهني، وتصفية الخلافات بين المحامين ونشر روح المحبة بينهم، وتنظيم اللقاءات القانونية بين أعضاء الاتحاد وشيوخ المحاماة لإسراء الوعي القانوني.