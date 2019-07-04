شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يجتمع بالأعضاء الجدد لاطلاعهم على انجازات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا بالأعضاء الذين تم قبول عضوياتهم بالنقابة، وذلك قبل جلسة أداء القسم المهنى وتسليم بطاقات العضوية الجديدة.

جاء الاجتماع للرد على استفسارات الأعضاء وإطلاعهم على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من خلال تشكيل بعض لجان النقابة، وهى لجنة التثقيف والتدريب ولجنة تقييم أداء الإعلام الرياضى، واللتين ضمتا كوكبة من كبار الإعلاميين، كما تم تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية التي جهزت لمجموعة من الأنشطة سيتم الإعلان عنها قريباً منها رحلات حج وعمره ومصايف.

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وعرض طارق سعدة، الخطة المستقبلية لاتمام العملية التأسيسية للنقابة بخطواتها التي نص عليها قانون تأسيس النقابة.