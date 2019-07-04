شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب انجولا يغادر القاهرة بعد الخروج من البطولة الإفريقية..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، منتخب انجولا ، علي متن رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر
وتم تخصيص فريق من العلاقات العامة لإستقبال المنتخب وانهاء إجراءات السفر على متن الخطوط الألمانية المتجهة إلى المانيا من مبني الركاب 3.
وكان منتخب ناميبيا غادر مطار القاهرة الدولي، عائدا إلى بلاده، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتم إنهاء إجراءات سفرهم من قبل فريق من علاقات عامة شركة ميناء القاهرة الجوي واستضافتهم في استراحات الدرجة الأولي، كما غادر فريق كينيا من صالة 4 على مصر للطيران رحلة رقم MS849.
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