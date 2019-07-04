شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور الموريتاني يغادر القاهرة عقب مؤازرة منتخب بلاده..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي ، اليوم الخميس الجمهور الموريتاني عقب مؤازرة منتخب بلاده موريتانيا في بطولة الأمم الإفريقية. وحرصت سلطات مطار القاهرة،علي تخصيص كاونترات مجهزة وفريق عمل من العلاقات العامة لسرعة إنهاء إجراءات سفر الجمهور الموريتاني عبر صالة رقم 1 بالمطار القديم. ووجه الجمهور الموريتاني الشكر لمصر على حسن التنظيم والاستضافة، منذ وصولهم إلى القاهرة لمتابعة منتخب بلادهم ببطولة الأمم الإفريقية. وكانت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا، منحت الجمهور الموريتاني جائزة الجمهور المثالي في التشجيع بعد مباراة موريتانيا وأنغولا التي انتهت بالتعادل السلبي، السبت الماضي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة. Advertisements وأثنت اللجنة على السلوك المتحضر الذي انتهجه جمهور المرابطون بعد الهزيمة أمام مالي بنتيجة (4-1) وحرصه على تنظيف المدرجات قبل الخروج. جدير بالذكر أن بطولة الأمم الأفريقية تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو/ حزيران الجاري، حتى 19 يوليو الجاري بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة القارية.

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