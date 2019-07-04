شكرا لقرائتكم خبر عن وزير سابق بحكومة أردوغان: الرئيس التركى يعيش أكثر فترات حياته عجزًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اعترف أحد رجال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأحد وزراءه السابقين بأن الرئيس التركى يعيش أكثر فترة عجز فى حياته بعد الخسائر الأخيرة التى لاحقته هو وحزبه فى تركيا.
ونقلت صحيفة "زمان"، التابع للمعارضة التركية، عن الوزير السابق في إحدى حكومات حزب العدالة والتنمية في تركيا أرطغرل جوناي قوله إن الرئيس ورئيس العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان يعيش أكثر فترات تاريخه السياسي عجزً، متابعا: خلف المظهر القوي للرئيس أردوغان هناك شخصية تعيش أضعف مرحلة في تاريخها السياسي وأكثر مراحلها عجزًا.
وأوضح الوزير السابق في إحدى حكومات حزب العدالة والتنمية أن خسارة حزب العدالة والتنمية في إسطنبول هزيمة، قائلًا: “من ناحية قال الشعب كفى!؛ ومن ناحية أخرى هذه النتيجة تظهر أن حكم حزب العدالة والتنمية الذي استمر 17 عامًا يتجه نحو الهبوط، لافتا إلى أن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، حليف أردوغان، لجأ إلى أحضان حزب العدالة والتنمية لمواجهة الانشقاقات الموجودة في صفوف حزبه قائلًا: لقد استخدم إمكانيات الحكومة، ومنع تشتت حزبه. لقد حاصر سياسات حزب العدالة والتنمية الضخم، من خلال حزبه الصغير، ولكن هذا الحزب الصغير جعل تركيا وحزب العدالة والتنمية في مكان سيء.
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