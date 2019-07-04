بالأسماء.. محافظ بني سويف يصدر قرارًا بتسوية الحالة الوظيفية لـ 86 موظفًا

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

وافق المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على تسوية الحالة الوظيفية لـ86 من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية الـ 7، وذلك لحصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

تضمن القرار الموافقة على إعادة التعيين بحسب المستوى الوظيفي والوظيفة والمجموعة النوعية والجهة الموضحة قرين كل منهم، مع احتساب أقدميتهم بالمستوى الوظيفي اعتبارًا من تاريخ اعتماد لجنة الموارد البشرية المنعقدة في سبتمبر 2018، وذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في هذا الشأن.