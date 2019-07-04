محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد
تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الأعمال الجارية لتطوير البوابات بمدخل مدينة شرم الشيخ اتجاه مدينة دهب وإقامة بوابات بمدخل منطقة الرويسات.
وأشاد المحافظ بأعمال التأمين والحماية والبوابات الأمنية بمداخل شرم الشيخ، وبالشكل الفني والجمالي لتلك البوابات.
وقال إن رجال مصر الشرفاء يعملون في تلك الأجواء الشديدة الحرارة لإضافة صرح جديد يفتخر به كل مواطن مصري.
كما تفقد المحافظ، أعمال استكمال إنشاء وتوسعة الطرق بمنطقة نبق، وإنشاء محاور عرضية تصل لفيلات عايدة بطريق السلام، وتابع أعمال تطوير منطقة راس كينيدي حيث جارى إقامة كافيهات ومطاعم وقرية ريفية وبدوية وأعمال تجميل لتصبح مزارًا عالميًا أساسيًا، إضافة للمزارات السياحية بالمدينة.
رافق المحافظ خلال جولته التفقدية، اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والعميد مصطفى عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير بوابات مداخل شرم الشيخ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.