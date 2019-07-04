تطوير بوابات مداخل شرم الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الأعمال الجارية لتطوير البوابات بمدخل مدينة شرم الشيخ اتجاه مدينة دهب وإقامة بوابات بمدخل منطقة الرويسات.

وأشاد المحافظ بأعمال التأمين والحماية والبوابات الأمنية بمداخل شرم الشيخ، وبالشكل الفني والجمالي لتلك البوابات.

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وقال إن رجال مصر الشرفاء يعملون في تلك الأجواء الشديدة الحرارة لإضافة صرح جديد يفتخر به كل مواطن مصري.

كما تفقد المحافظ، أعمال استكمال إنشاء وتوسعة الطرق بمنطقة نبق، وإنشاء محاور عرضية تصل لفيلات عايدة بطريق السلام، وتابع أعمال تطوير منطقة راس كينيدي حيث جارى إقامة كافيهات ومطاعم وقرية ريفية وبدوية وأعمال تجميل لتصبح مزارًا عالميًا أساسيًا، إضافة للمزارات السياحية بالمدينة.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية، اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والعميد مصطفى عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء.