محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور ابوسالم :
تفقد اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، اليوم الخميس، عددًا من منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، بمراكز المحافظة المختلفة للاطمئنان على سير الأمور وعدم وجود معوقات أمام حركة البيع للمواطنين.
وشدد مدير الأمن خلال جولته على ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق, مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع السلاسل التجارية وكبار التجار والغرفة التجارية بالمحافظة لتوفير سيارات متنقلة تجوب شوارع المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ووصولها إلى المناطق النائية الأكثر احتياجًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير أمن المنوفية يتفقد منافذ أمان ويشدد على توفير السلع بأسعار مخفضة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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