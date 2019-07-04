"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 30 ألف طن زيت خام مستورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام صب مستورد وذلك في إطار خطتها لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها لخميس، أن الشحن سيتم في الفترة من (١٦ إلى ٣١) أغسطس المقبل.
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