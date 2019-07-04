محافظ جنوب سيناء يرفض توصيل المرافق للعمارات قبل تشطيب واجهاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

شدد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء خلال اجتماعه برؤساء المدن ومديري عموم المديريات، اليوم الخميس، علي عدم توصيل المرافق للعمارات أو المنشآت الجديدة ذات الواجه من الطوب الأحمر، وطالب بتوصيل المرافق بعد تشطيب الواجهات باللون الموصي به من قبل المدينة.

وأكد علي ضرورة إعطاء مهلة لا تتعدى 6 شهور للمواطنين أصحاب المباني والمنشآت التي لم يجرى توصيل المرافق لها ولم يجرى تشطيب واجهاتها حتي الآن وتشطيبها طبقًا للاشتراطات البنائية بحيث تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل.

وقال المحافظ إنه في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ خلال المهلة الممنوحة تقوم الوحدة المحلية للمدينة بالتنفيذ علي حساب المواطنين ويتم سداد هذه القيمة للمدينة عن طريق بنك التعمير والإسكان، موجهًا بقيام صندوق الإسكان بالمحافظة بالتنسيق مع الشئون القانونية والوحدة المحلية لكل مدينة بوضع ألية التنفيذ.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع مقترح خطة التنمية المحلية الموحدة لمحافظة جنوب سيناء للعام المالي 2019 / 2020 موزعة على المراكز والأنشطة حيث بلغ إجمالي الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 261 مليون جنيه وزعت على قطاعات مد شبكات الكهرباء ومولدات ورصف طرق وتحسين بيئة وأمن وإطفاء ومرور تدعيم وحدات محلية.

كما وجه بسرعة البدء بأعمال الإعلان والطرح في مناقصات مشددا على الالتزام بالبرنامج الزمني ومراعاة جودة المواصفات.