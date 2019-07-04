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أنباء عن فقدان أكثر من 70 مهاجرا قبالة سواحل تونس

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محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ)

أعلنت مصادر جنوب تونس اليوم الخميس عن فقدان أكثر من 70 مهاجرا قبالة سواحل جرجيس التونسية كانوا انطلقوا من السواحل الليبية قبل يومين.

وقال رمضان بن عمر المتحدث بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي منظمة حقوقية تعنى بمسائل الهجرة ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الحرس البحري أنقذ أربعة أو خمسة مهاجرين من بين 82 مهاجرا.

وأوضح بن عمر أن المهاجرين كانوا انطلقوا من السواحل الليبية قبل يومين على متن قارب مطاطي لكنهم تاهوا في عرض البحر وفقد حتى الآن حوالي 75 مهاجرا.

وتجري وحدات الحرس البحري عمليات تمشيط أمام سواحل جرجيس بحثا عن المفقودين من بين المهاجرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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