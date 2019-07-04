الرئيس اللبناني السابق يؤكد ضرورة تحسين ظروف معيشة اللاجئين الفلسطينيين

أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، متانة العلاقات اللبنانية - الفلسطينية على المستويين الشعبي والرسمي، مشددا على أهمية تحسين ظروف حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باعتباره أمرا واجبا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني السابق ، ظهر اليوم ، لموفد الرئيس الفسطيني

محمود عباس، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، بحضور السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات.



وقال سليمان إن لبنان يعتز بأن تكون المبادرة العربية للسلام أُقرت في قمة بيروت العربية عام 2002، مؤكدا أن بلاده تتمسك بهذه المبادرة.



وأشار إلى أهمية الدعم العربي للمؤسسات المعنية بالقضية الفلسطينية وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، للحفاظ على استمرارية عمل الوكالة، ولكي تبقى شاهدة على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم.