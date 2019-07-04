بومبيو: الوقت قد حان لإرساء السلام في أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، أن الشعب الأفغاني يستحق إنهاء حالة العنف التي تشهدها بلاده، والتي كان آخرها الهجوم الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول هذا الأسبوع.
وكتب بومبيو، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي أوردها موقع "تولو نيوز" الأفغاني، اليوم الخميس، "أن الأفغانيستحقون وضع نهاية لأعمال العنف التي لا جدوى لها، كالهجوم الأخير الذي شهدته مدينة كابول، فكما أكدت خلال زيارتي الأسبوع الماضي، أن الوقت قد حان لإرساء السلام في أفغانستان".
كما شدد وزير الخارجية الأمريكي على التزام الولايات المتحدة
وكانت حركة "طالبان" قد أعلنت مسؤوليتها عن هجوم، يوم الاثنين، بواسطة سيارة مفخخة تبعه اقتحام مسلح لأحد المباني في الدائرة الـ16 بالعاصمة الأفغانية كابول؛ حيث قام مسلحو المجموعة بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من مركز اللوجستيات والهندسة التابع لوزارة الدفاع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 65 شخصا بجروح، بينهم 9 أطفال.
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