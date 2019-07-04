فشل مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني

صرح مسئولون لبنانيون كبار أنه من المتوقع أن يعلن الوسيط الأمريكي بين دولة الاحتلال ولبنان، الدبلوماسي ديفيد سوترفيلد، فشل الوساطة بين الجانبين في المفاوضات المتعلقة بتحديد الحدود مع دولة الاحتلال "بسبب الموقف اللبناني" على حد وصف صحيفة عبرية.

يأتي ذلك بعد معارضة عاصمة الكيان الصهيوني للشروط التي

وضعتها بيروت لبدء المفاوضات.

حسب صحيفة إسرائيل هيوم، وقبل أسبوعين ، قال وزير الدفاع اللبناني إلياس أبو صعب حول هذا الموضوع، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "نحن لسنا على استعداد للتخلي عن أي جزء من حدودنا

، سواء كان ذلك على الأرض أو في البحر ، لكننا منفتحون على مفاوضات لوضع علامات على الحدود.

منذ شهر ونصف ، ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية عن تقدم في المحادثات غير المباشرة بين دولة الاحتلال ولبنان.

وذكرت التقارير ، من بين أمور أخرى ، أنه لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى مناقشتها وأن الجانب اللبناني ينتظر ردود الفعل من الكيان الصهيوني.