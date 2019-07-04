الكويت وبريطانيا توقعان مذكرة تعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي

وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية، والمجلس الثقافي البريطاني ، اليوم الخميس ، مذكرة تعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، بهدف تشجيع العلماء والباحثين من البلدين على العمل المشترك.

ووقع المذكرة عن الجانب الكويتي مدير عام معهد الأبحاث العلمية الدكتورة سميرة عمر، وعن الجانب البريطاني مدير المجلس الثقافي البريطاني بالكويت مايكل جوردن؛ وذلك عقب نهاية أعمال الدورة ال14 للجنة التوجيه الكويتية البريطانية المشتركة، والتي عقدت في لندن.



وقالت عمر - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عقب مراسم التوقيع

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- إن المذكرة تعد استكمالا لاتفاقية التفاهم بين الكويت وبريطانيا الموقع عليها في 24 يونيو 2014، والمعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي؛ حيث ستعمل المذكرة على تأسيس وتوسيع التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين.



وأوضحت أن التعاون في هذا المجال، سيقتصر بين معاهد الأبحاث، والجامعات المعتمدة رسميا فقط لدى الجانبين؛ حيث سيتم التركيز بشكل أكبر على ثلاثة قطاعات، هي الطاقة النظيفة، وإدارة النفايات والأمن المائي.



وأشارت إلى أن الأنشطة المقترحة لتعزيز التعاون، تشمل تبادل زيارات فرق البحث، وتسهيل تبادل المعرفة العلمية، إضافة إلى تنظيم ورش العمل والندوات المرتبطة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تطوير آليات لتسهيل عملية تنفيذ المشروعات البحثية المشتركة.



وأكدت عمر أنه بموجب هذه المذكرة، فان الجانب الكويتي سينظم زيارة واحدة على الأقل في السنة لمجموعة من الباحثين لفترة تمتد بين أسبوع وشهر؛ لزيارة المختبرات والمعاهد المتخصصة، بهدف التباحث حول المشروعات والبرامج الممكن اطلاقها في مجالات البحث المتفق عليها، بالإضافة إلى التنسيق بين الجانبين في تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في الكويت، وبذل كل المساعي الممكنة لتوفير الدعم المالي للأنشطة العلمية المشتركة.