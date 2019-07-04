التقارب الروسي السعودي يثير غضب ترامب

أثار قرار منظمة "أوبك" تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، غضب الرئيس الأمريكي ودفعه للقول بأن هذا الأمر لا يعنيه، ويرى مراقبون أن تصريحات الرئيس الأمريكي كانت انفعالية نتيجة التقارب والتنسيق السعودي الروسي، أكبر مصدرين للنفط في المنظمة.



قال الدكتور محمد الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي السعودي في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الخميس، إن الاجتماع الأخير لمنظمة "أوبك"، كانت نتائجه محسومه قبل أن يبدأ، حيث أن القرار الذي اتخذه الرئيس بوتين والأمير محمد بن سلمان في أوساكا، والذي يقضي بتمديد اتفاق تخفيض

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الإنتاج لمدة تسعة أشهر قادمة، قد أنهى الاجتماع قبل أن يبدأ، وتلك هي ميزة التعاون السعودي الروسي.

وأكد المستشار الاقتصادي، النفطي، أن التعاون السعودي الروسي مهم جدا في المرحلة القادمة في ظل التغيرات والتوتر الجوسياسي الموجود في المنطقة، لأن روسيا والسعودية هما أكبر منتجين للنفط في منظمة "أوبك"، وما تقومان به يساعد على تحقيق الاستقرار في الفترة المقبلة.

وحول تصريحات ترامب بعد قرارات "أوبك" بأن الخليج لا يهمه

قال الصبان، إن الولايات المتحدة الأمريكية ثاني مستورد للنفط بعد الصين، حيث تستورد 6.5 مليون برميل يوميا، وحتى لو لم تستورد برميل نفط واحد من الخليج فإن التوتر وحال قيام حرب في منطقة الخليج ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، واستيراد أمريكا للنفط من أي مكان في العالم سيكون بنفس السعر، وبالتالي غير صحيحة تصريحات ترامب بأن هذا الأمر لا يهمه.

وأشار المستشار الاقتصادي، النفطي، إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى المزيد من التنسيق بين روسيا والسعودية، خاصة في ظل غياب معظم صادرات إيران وفنزويلا من النفط نتيجة للعقوبات المفروضة عليهما، والتعاون الروسي السعودي سيؤدي حتما إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق.