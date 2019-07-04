في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها فلسطين، تبحث السلطة عن حلول للخروج من هذا النفق المظلم، خصوصا في ظل محاولات التضييق الأمريكية لتمرير "صفقة القرن".
ويبدو أن فلسطين، التي أعلنت رفضها القاطع لأي أموال أو استثمارات من مخرجات "ورشة المنامة"، التي عقدتها أمريكا، وجدت ضالتها في مؤتمر "سيباد الاقتصادي".
"سيباد" للتعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية في فلسطين ودعم الجهود الفلسطينية لإقامة دولتهم المستقلة، بمشاركة وفود تجارية من إندونيسيا واليابان وماليزيا.
وللمرة الأولى، استضافت فلسطين، صباح اليوم الخميس، النسخة الرابعة من مؤتمر
سيباد فلسطين
افتتح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في مدينة رام الله، النسخة الرابعة من مؤتمر
وأكد المالكي في كلمته بافتتاح المؤتمر، أن "مؤتمر سيباد نموذج فعال لبناء جسور تواصل ونقل التجارب الناجحة في دول شرق أسيا إلى فلسطين بما يدعم حل الدولتين"، مؤكدا أن "مبادرة مؤتمر سيباد تعطي أملا للشعب، خاصة في ظل سيطرة إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني".
وأشار إلى أنه "بمساعدة الدول المشاركة في المؤتمر نأمل أن ننتقل من دولة تحت الاحتلال الى دولة متطورة تحقق التنمية بحرية وكرمة، فالعامل البشري هو كنز لبناء الدول
وقال إن "ورشة المنامة التي عقدت نهاية الشهر الماضي فشلت والخطة الأمريكية المسماة صفقة القرن التي تريد تحويل الحل السياسي إلى وهم وتقديم حل اقتصادي ستفشل أيضا لأن كل هذه الخطط تسعى لإبقاء الاحتلال".
وتابع: "الاحتلال يسعى بكل قوته إلى طردنا من أرضنا وإحلال مستوطنين مكاننا، والحصول على أكبر مساحات من الأرض وأقل عدد من السكان".
وأضاف أن "إسرائيل تحاول الهروب من حل الدولتين وهي تنتهك كل القوانين الدولية بما فيها احتلال الأراضي بالقوة ولم يعد يخفى على أحد أن الاحتلال يريد إنهاء حل الدولتين".
وأشار إلى أن "الانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس تضاعفت بعد قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للاحتلال، وأن شعبنا الفلسطيني في القدس يتعرض لإجراءات عنصرية تعمق الفقر وتدفع للهجرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر سيباد".. فرصة استثمارية لفلسطين وبديل اقتصادي آمن لـ "ورشة المنامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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