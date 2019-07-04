بريطانيا تكشف سبب استدعاء سفيرها لدى طهران

أكدت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس، نبأ استدعاء سفير بريطانيا لدى طهران روب ماكاير على خلفية احتجاز ناقلة نفط إيرانية عملاقة قبالة سواحل جبل طارق .

ذكرت النبأ شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.



كما أعلن وزير الخارجية الإسباني المؤقت

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جوسيب بوريل ، أن قيام السلطات البريطانية باحتجاز ناقلة عملاقة قبالة سواحل جبل طارق للاشتباه في قيامها بنقل نفط إلى سوريا تم بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية .



وقال بوريل ، إن إسبانيا تقوم حاليا

بتقييم تداعيات هذه العملية لأن الاحتجاز تم في المياه التي تعتبرها خاصة بها.



من جانبها، قالت حكومة جبل طارق - وهو إقليم تابع للمملكة المتحدة عبر البحار - إنها تعتقد أن السفينة "جريس 1" كانت متجهة إلى مصفاة "بانياس" في سوريا وهي منشأة مملوكة للحكومة تحت سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد وتخضع لنظام العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي.