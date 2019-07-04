اليونان تصادر أكثر من 5 أطنان "كبتاجون" خُبئت في شحنة من سوريا

أعلن مسؤولون اليوم الخميس، أن السلطات اليونانية صادرت كمية قياسية من حبوب "الكبتاجون" المخدرة، تصل إلى 5.3 أطنان، وتتجاوز قيمتها مليار دولار، بعد عمليات بحث استمرت على مدار أسبوع في ميناء "بيريوس" الرئيسي قرب العاصمة أثينا.

وأخفى المهربون حوالى 33 مليوناً من حبوب "الكبتاجون"، التي تشبه مادة "الإمفيتامين"، وسط كميات ضخمة من الأخشاب داخل ثلاث حاويات كانت في طريقها إلى الصين، وفقاً لما أوردته محطة "إي آر تي" نقلاً عن مؤتمر صحفي للمسؤولين.

ووصلت الشحنة من سوريا إلى "بيريوس" يوم 19 من يونيو الماضي، وكان من المقرر أن تواصل رحلتها إلى الصين بعد أسبوع من موعد الوصول.

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وبناء على معلومات من الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات، أطلق 20 ضابطاً يونانياً عملية بحث واسعة عن الحبوب المخدرة على مدار سبعة أيام، بمعاونة الكلاب البوليسية المدربة، قبل العثور على المخدرات مخبأة وسط آلاف الألواح الخشبية.

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وقال ستافروس تومداكيس، من إدارة مكافحة جرائم الاقتصاد في اليونان، إن قيمة كمية المخدرات التي تم العثور عليها تصل إلى مليار يورو (1.12 مليار دولار).