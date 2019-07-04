أعلن مسؤولون اليوم الخميس، أن السلطات اليونانية صادرت كمية قياسية من حبوب "الكبتاجون" المخدرة، تصل إلى 5.3 أطنان، وتتجاوز قيمتها مليار دولار، بعد عمليات بحث استمرت على مدار أسبوع في ميناء "بيريوس" الرئيسي قرب العاصمة أثينا.
وأخفى المهربون حوالى 33 مليوناً من حبوب "الكبتاجون"، التي تشبه مادة "الإمفيتامين"، وسط كميات ضخمة من الأخشاب داخل ثلاث حاويات كانت في طريقها إلى الصين، وفقاً لما أوردته محطة "إي آر تي" نقلاً عن مؤتمر صحفي للمسؤولين.
ووصلت الشحنة من سوريا إلى "بيريوس" يوم 19 من يونيو الماضي، وكان من المقرر أن تواصل رحلتها إلى الصين بعد أسبوع من موعد الوصول.
وبناء على معلومات من الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات، أطلق 20 ضابطاً يونانياً عملية بحث واسعة عن الحبوب المخدرة على مدار سبعة أيام، بمعاونة الكلاب البوليسية المدربة، قبل العثور على المخدرات مخبأة وسط آلاف الألواح الخشبية.
اقرأ أيضاً: «الضربة الموجعة» تطيح 12 مروجاً للمخدرات بأبوظبي
وقال ستافروس تومداكيس، من إدارة مكافحة جرائم الاقتصاد في اليونان، إن قيمة كمية المخدرات التي تم العثور عليها تصل إلى مليار يورو (1.12 مليار دولار).
كانت هذه تفاصيل خبر اليونان تصادر أكثر من 5 أطنان "كبتاجون" خُبئت في شحنة من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.