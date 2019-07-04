احتجاز ناقلة نفط عملاقة متجهة إلى سوريا في جبل طارق

أعلنت حكومة جبل طارق أنها أوقفت قبالة سواحلها الخميس، سفينة يشتبه بأنها تنقل نفطاً إلى سوريا على الرغم من العقوبات.

وقال رئيس الحكومة، فابيان بيكاردو، في بيان "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا".

واعترضت سلطات جبل طارق بمساعدة وحدة من البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط العملاقة فجر الخميس قابلة "الصخرة"،وقال بيكاردو "احتجزنا السفينة وحمولتها".



وتشمل العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ نهاية 2011 وتم تمديدها في مايو الماضي حتى الأول من يونيو 2020، حظراً نفطياً وتجميد موجودات يملكها المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

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