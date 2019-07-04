ترامب محذراً إيران: تهديداتكم سترتد عليكم

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من أنّ لعبة التهديدات "ستنقلب عليها"، وذلك بعيد إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أنّ بلاده ستنفذ اعتباراً من الأحد تهديدها بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى.

وكتب ترامب على تويتر أمس أنّ "إيران أصدرت للتو تحذيراً جديداً، روحاني يقول إنهم سيخصبون اليورانيوم إلى أي مستوى نريده إذا لم يتم إبرام اتفاق نووي جديد".

وأضاف "إيران، توخي الحذر في إطلاق التهديدات، إذ يمكن أن تنقلب عليك كما لم تنقلب على أحد من قبل!".

وهدّدت إيران في 8 مايو بأنها ستتخلى عن التزامات في إطار الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين طهران والدول الكبرى رداً على قرار ترامب إعادة فرض عقوبات عليها بعد أن انسحب من الاتفاق في مايو من العام الماضي.

والأربعاء قال روحاني إن قرار تخطي السقف المحدد لنسبة تخصيب اليورانيوم يأتي ردّاً على عدم التزام الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي بوعودها وتجنيب إيران مفاعيل العقوبات الأميركية.

ويسمح الاتفاق لايران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة 3.5 بالمئة والتي يمكن استخدامها في تشغيل المفاعلات، علماً بأنّ نسبة التخصيب التي يتطلبها تصنيع السلاح النووي تفوق 90 بالمئة.

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