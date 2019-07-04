كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: رفض الأمريكيين تسليمنا المقاتلات "سرقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رفض الولايات المتحدة تسليم بلاده مقاتلات F-35 المتفق عليها والمدفوع ثمنها يعد "سرقة".

وتوترت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة نتيجة غضب واشنطن من قرار أنقرة شراء منظومات صواريخ S-400 المضادة للجو من روسيا. ومن المقرر أن يبدأ تسليم منظومات الصواريخ هذه في شهر تموز / يوليو الحالي.

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وردا على ذلك، هددت الولايات المتحدة بإلغاء صفقة شراء تركيا لـ 116 طائرة مقاتلة من طراز F-35 وطردها من برامج التدريب والتطوير الخاصة بالمقاتلات المذكورة، علاوة على فرض عقوبات اقتصادية أخرى.

ونقلت صحيفة حريت التركية عن الرئيس أردوغان قوله "إذا أردتَ زبوناً، ويتقدم ذلك الزبون ويشتري ويدفع ما عليه كالساعة، كيف يمكن لك أن تمتنع عن تسليم ذلك الزبون ما اشتراه؟ ستكون تلك سرقة".

وقال الرئيس التركي إن بلاده دفعت للأمريكيين مبلغ 1,4 مليار دولار، علاوة على المبالغ الكبيرة التي استثمرها قطاع الصناعات الدفاعية التركي في تطوير وإنتاج المقاتلة الأمريكية.