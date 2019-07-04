كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس حقوق الإنسان يعتمد التقرير اليمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح عسكر أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مثلت خارطة طريق مهمة جدًا وضرورية لاستكمال عملية التغيير في اليمن، مشيراً إلى قرار سابق اتخذه الرئيس اليمني من أجل الحد من انتهاكات حقوق الإنسان بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة للتحقيق في جميع الادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد أصدرت تقارير عديدة منذ إنشائها في سبتمبر 2015 م.
وأكد عسكر أن الحكومة اليمنية تركز جل اهتمامها على مواجهة التحديات الحالية المتمثلة في: إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، مبيناً أنه نظرًا لكل هذه التحديات ستظل الحكومة اليمنية بحاجة إلى الدعم والمساندة للإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وفي المجال الإنساني والتنموي.