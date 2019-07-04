كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي في كابول جراء انفجار سيارة مفخخة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين وتلاميذ المدرسة المجاورة لموقع الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال الإرهابية، ورفضها لمختلف أنواع العنف، والذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الأعمال الإجرامية، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.