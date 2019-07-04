قريبا.. صفقة أوروبية مع إيران باستخدام الآلية الجديدة

و"إنستكس" التي أنشأتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا هي آلية مقايضة تهدف إلى تفادي التحويلات المالية المباشرة.

وحسب "رويترز" قال لو مير للصحفيين خلال اجتماع في بولندا "نريد أن تدخل إنستكس حيز النفاذ في غضون أيام قليلة ونأمل في أن يكون بمقدورنا تشغيلها خلال أيام… آمل في أن يتم استكمال أول معاملة في غضون أيام قليلة".

وأضاف الوزير الفرنسي "أول معاملة ستكون محدودة لكن هذه نقطة بداية ونتوقع أن تكون إنستكس أداة فعالة".

وأطلقت آلية "انستكس" في نهاية يناير من العام الجاري من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتتيح هذه الآلية لإيران الاستمرار في بيع النفط وتوريد منتجات أخرى أو خدمات ضرورية لاقتصادها بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو ا2018، انسحاب واشنطن من الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي وإعادته فرض عقوبات على طهران كانت معلقة نتيجة التوصل للاتفاق.