كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإيرانية: لن نقبل بالاحتجاز البريطاني "غير القانوني" لناقلة النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن طهران لن تقبل بالاحتجاز البريطاني "غير القانوني" لناقلة النفط الإيرانية.
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق يزيد التوترات في الخليج، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
وكانت حكومة جبل طارق قد أعلنت اليوم أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وأضاف بوريل، أن إسبانيا تبحث أمر التحفظ على الناقلة واحتمالات تأثير ذلك على سيادتها إذ أن الأمر حدث على ما يبدو في مياه إقليمية إسبانية.
وجدير بالذكر أن إسبانيا لا تعترف بسيادة بريطانيا على المياه المحيطة بجبل طارق.