كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإيرانية: لن نقبل بالاحتجاز البريطاني "غير القانوني" لناقلة النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن طهران لن تقبل بالاحتجاز البريطاني "غير القانوني" لناقلة النفط الإيرانية.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق يزيد التوترات في الخليج، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

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