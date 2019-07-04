كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوسوفو تمنع مسؤولين صرباً من دخول أراضيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منعت كوسوفو مسؤولين صرباً من دخول أراضيها بعد أن اتهمت بلجراد ببث "أخبار كاذبة بشكل مستمر"، وفق ما ذكر مسؤول في وزارة الخارجية الخميس، في تصعيد للتوتر الدبلوماسي بين الطرفين.

ولا تزال العلاقة بين صربيا وإقليمها السابق كوسوفو ذي الغالبية الألبانية، تشهد توتراً بعد عقدين من انفصال كوسوفو وإعلانه الاستقلال.

ولم ترض بلجراد أبداً بالانفصال، وكثيراً ما يتواجه الجاران على المسرح الدبلوماسي.

وكتب غتلير جيبراغ مستشار وزير الخارجية على فيس بوك الخميس أن "وزارة الخارجية لن تسمح لأي مسؤول من بلغراد بزيارة كوسوفو، وسترفض جميع الطلبات طالما استمر هذا السلوك".

وقال إن الخطوة، هي رد على "استمرار الدعاية والأخبار الكاذبة عن البلاد ومواطنينا".

واتهم بلجراد أيضاً بالسعي لخلق "ما يسمى بأزمة إنسانية في شمال كوسوفو تتهدد السكان الصرب القاطنين هناك".

ويقيم في شمال كوسوفو سكان من الصرب لا يزالون أوفياء لبلغراد. وتظاهروا في الأيام القليلة الماضية بسبب فرض رسوم حالت دون دخول سلع صربية إلى المنطقة. Advertisements